Выплату долгов "зеленым" инвесторам блокируют коррупционеры в энергетике, - Тынный

Фото: Игорь Тынный (из открытых источников)

Коррупционеры, которые зарабатывают на разных схемах на рынке электроэнергии, с помощью чиновников блокируют обязательства Украины выплатить долги инвесторам в возобновляемую энергетику.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Нам ежемесячно недоплачивают какие-то средства. Летом подписали с правительством меморандум, вот я лично четыре раза вместе с коллегами встречался с премьер-министром. Суть меморандума была такова - нам снизили тарифы, мы взамен обещали не судиться, если на рынке восстановится стабильность, будут постоянные оплаты, но, к сожалению, этого так и не произошло", - сказал Тынный.

По его словам, Кабмин и премьер-министр нарушили все свои обещания, которые были даны в августе в процессе многочисленных переговоров с иностранными и украинскими инвесторами.

"Не прекратилась коррупция, не прекратилась договорная торговля. На рынке постоянно вымываются деньги, инвестора в возобновляемую энергетику пострадали. 40% долгов к новому году не погашено", - отметил он.

Тынный сообщил, что ключевая проблема кроится в действиях Нацкомиссии по энергетике.

"Их функция - быть независимым и устанавливать тарифы, которые позволят обеспечить стабильность на рынке. Это именно то, чего они не делают. Вообще. А регулятор в том виде, в котором он есть он бессмысленный и позорный", - возмутился Тынный.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопившихся перед ними долгов.