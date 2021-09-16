Выплата компенсации семьей Беспалько может иметь далеко идущие последствия, - эксперт

Эксперт отметил, что в период с 2015 по 2017 год у БХФЗ существенно снизился уровень рентабельности, и крупнейший акционер "Дарница" решил запросить аудит и финансовую отчетность.



По данным аудита, семья Беспалько вывела по крайней мере 6,8 млн долларов только за 2015-2017 годы. И на эту сумму суд Лондона, а затем и Хозяйственный суд Киева арестовали счета английской фирмы "Метабей", которая является частью мошеннической схемы. Эта фирма принадлежит Ирине Беспалько, директору по развитию бизнеса БХФЗ.



Как отметил эксперт, семья Беспалько уже выплатила "Дарнице" 250 тыс. фунтов в качестве компенсации юридических издержек в английском суде, и это говорит о том, что апелляция по этому делу в принципе бесперспективна.



"Соответственно, семья Беспалько фактически признала свою вину в выводе денег БХФЗ на счета своей карманной фирмы. Если продолжить эту логику, то можно прийти к выводу, что суд Лондона фактически признал вину данной семьи, а это, в свою очередь, означает, что такое же решение вполне может принять и Киевский хозяйственный суд, куда обратилась "Дарница", - уверен эксперт.



При этом в киевском суде ответчиками выступают, кроме членов семьи Беспалько, и топ-менеджеры БХФЗ.



"В ходе судебных процессов может оказаться, что Беспалько выводили из БХФЗ гораздо больше денег. И как вишенка на торте - согласно информации из прессы, в свете этих нерадужных перспектив семья Беспалько, пыталась продать свои акции БХФЗ. Правда, кто их в такой ситуации купит? Фигурантам этого судебного процесса стоит задуматься над тем, что хозяйственное дело вполне может стать основой для возбуждения уголовного", - резюмировал эксперт.