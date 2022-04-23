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Вынужденным переселенцам в Черкасской области передали гуманитарную помощь, - Порошенко

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Суббота 23 апреля 2022 16:12
Вынужденным переселенцам в Черкасской области передали гуманитарную помощь, - Порошенко Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

"Европейская солидарность" передала очередной гуманитарный груз для вынужденных переселенцев. На этот раз в Черкасскую область.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Марину Порошенко в Facebook.

"В канун светлого праздника Пасхи вместе с командой "Европейская солидарность" мы сформировали очередной гуманитарный груз для наших соотечественников, которые, спасаясь от вооруженной агрессии русских, были вынуждены покинуть родные дома и ныне нашли приют в Черкасской области", - написала Порошенко.

По ее словам, для переселенцев, которые сейчас находятся в этих общинах, подготовили детское питание и средства гигиены, продуктовые наборы и мясные консервы.

"Также для них мы передали Пасхальные пасхи, чтобы даже вдали от дома, каждый почувствовал праздник, дружное плечо соотечественников и наполнился верой в нашу победу", - добавила Порошенко.

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