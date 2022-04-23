Вынужденным переселенцам в Черкасской области передали гуманитарную помощь, - Порошенко

"В канун светлого праздника Пасхи вместе с командой "Европейская солидарность" мы сформировали очередной гуманитарный груз для наших соотечественников, которые, спасаясь от вооруженной агрессии русских, были вынуждены покинуть родные дома и ныне нашли приют в Черкасской области", - написала Порошенко.

По ее словам, для переселенцев, которые сейчас находятся в этих общинах, подготовили детское питание и средства гигиены, продуктовые наборы и мясные консервы.

"Также для них мы передали Пасхальные пасхи, чтобы даже вдали от дома, каждый почувствовал праздник, дружное плечо соотечественников и наполнился верой в нашу победу", - добавила Порошенко.