Вимушеним переселенцям у Черкаській області передали гуманітарну допомогу, - Порошенко

"У переддень світлого свята Великодня разом з командою "Європейська солідарність" ми сформували черговий гуманітарний вантаж для наших співвітчизників, які, рятуючись від збройної агресії росіян, були вимушені покинути рідні домівки та нині знайшли прихисток у Черкаській області", - написала Порошенко.

За її словами, для переселенців, які зараз перебувають у цих громадах, підготували дитяче харчування та засоби гігієни, продуктові набори та м’ясні консерви.

"Також для них ми передали Великодні паски, аби навіть далеко від дому, кожен відчув свято, дружне плече співвітчизників і сповнився вірою в нашу перемогу", - додала Порошенко.