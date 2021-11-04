ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вимагали хабарі: в Україні викрили понад десяток поліцейських

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 04 листопада 2021 12:19
Вимагали хабарі: в Україні викрили понад десяток поліцейських
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили на регулярному отриманні хабарів 11 поліцейських. Вони вимагали гроші у водіїв та підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора у Facebook.

Неправомірну вигоду отримували співробітники Криворізького райуправління поліції Головного управління Нацполіції в області. За даними слідства, поліцейські, серед яких був виконувач обов'язків начальника одного з відділів, із серпня по листопад 2021 року систематично отримували від громадян гроші. Правоохоронцям платили, щоб ті не перешкоджали підприємницькій діяльності, транспортним перевезенням мастильно-паливних матеріалів, металобрухту та деревини. Також гроші поліцейським давали водії, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, щоби їх не притягали до відповідальності.

Правоохоронці встановили, що поліцейські-порушники за весь час отримали хабарі на суму 180 тисяч гривень.

Трьох поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання хабара. Один із них отримав 20 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності. Решта двоє – по 10 тисяч гривень за неперешкоджання провадженню господарської діяльності.

Всім трьом порушникам та ще семи правоохоронцям повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: під Дніпром викрили на хабарі поліцейських (Офіс генерального прокурора)

Нагадаємо, в Харкові поліцейські змусили чоловіка, який приїхав із Росії, взяти кредит, щоб заплатити їм хабар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
DAILY
Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах