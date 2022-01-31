Вымогали несуществующий долг: в Полтавской области задержали двух депутатов

В Полтавской области задержали двух депутатов. Они вымогали от женщины передать им 39 тысяч долларов за несуществующий долг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook .

По ее словам, сотрудники СБУ задержали главу фракции "Довіра" в Полтавском областном совете и его брата, который является депутатом Миргородского районного совета.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь об Олеге Диденко и его брате.

"Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты потребовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет за, мягко говоря, сомнительные", - написала генпрокурор.

Она добавила, что депутаты были задержаны после получения средств.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски.