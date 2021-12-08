Вылет "Барселоны" и снежный коллапс в Бергамо: итоги игрового дня в ЛЧ

В Лиге чемпионов состоялся заключительный игровой день группового этапа. Несмотря на это, судьба одной путевки в плей-офф определится лишь завтра - матч между "Атлантой" и "Вильяреалом" перенесли на 9 декабря из-за сильных снегопадов.

Сегодня интрига сохранялась сразу в трех группах. Без турнирной мотивации выступали лишь клубы группы H, где еще ранее "Челси" и "Ювентус" гарантировали себе выход в плей-офф, а "Зенит" - участие в Лиге Европы.

Главной сенсацией группового раунда можно назвать не выход в плей-офф "Барселоны". Каталонцы сейчас переживают явно не лучшие времена - они сегодня уступили "Баварии" и уступили второе место "Бенфике", которая обыграла "Динамо". К слову, последний раз "Барса" не выходила из группы ЛЧ еще в далеком 2000-м году. Тогда "сине-гранатовые" финишировали на третьем месте в группе после "Милана" и "Лидса", последнее место занял "Бешикташ".

Также путевку в плей-офф в очной дуэли разыгрывали "Зальцбург" и "Севилья". И победителем вышли австрийцы.

Все результаты игрового дня и финальное расположение команд в группах:

Группа E

"Бенфика" - "Динамо" 2:0

Яремчук, 16, Жилберто, 22

"Бавария" - "Барселона" 3:0

Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62

Группа F

"МЮ" - "Янг Бойз" 1:1

Гринвуд, 9 - Ридер, 42

"Аталанта" - "Вильяреал" матч перенесен на 9 декабря из-за погодных условий

Группа G

"Зальцбург" - "Севилья" 1:0

Окафор, 50

"Вольфсбург" - "Лилль" 1:3

Штеффен, 89 - Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78

Группа H

"Ювентус" - "Мальме" 1:0

Кин, 18

"Зенит" - "Челси" 3:3

Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Оздоев, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62

Таким образом в 1/8 финала ЛЧ пробились "Ман Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Атлетико" "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Бенфика", "МЮ", "Лилль", "Зальцбург", "Ювентус" и "Челси".

В Лиге Европы выступления продолжат - "Лейпциг", "Порту", "Боруссия Д", "Шериф", "Барселона", "Севилья" и "Зенит".

Судьба второго и третьего места в группе F решится завтра в матче "Аталанта" - "Вильяреал".