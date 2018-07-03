Выходные и рабочие дни в июле 2018

Календарь праздников и выходных дней в Украине на июль 2018
Сколько выходных и рабочих дней будет в июле, какие праздники отмечаются во втором месяце лета, и будут ли дополнительные дни отдыха для украинцев в ближайшее время - в материале Styler.
В разгаре лето и пора отпусков, но для тех, кто работает, актуальным остается вопрос, сколько выходных и рабочих дней будет в июле, будут ли в этом месяце сокращенные дни и дополнительные дни отдыха, как в июне.
Во втором месяце лета - несколько праздников, но государственных, которые были бы официальными выходными для большинства трудящихся украинцев, в производственном календаре июля 2018 нет.
Фото: В июле 2018 отмечаются профессиональные и народные праздники (pixabay.com/jill111)
В июле украинцы отметят несколько профессиональных, народных и церковных памятных дат, а также всемирных и международных праздников.
Служащие войск ПВО Вооруженных сил Украины отметят свой профессиональный праздник 6 июля. 7 июля - День работников природно-заповедного дела. 15 июля в Украине - День металлурга. 16 июля - профессиональный праздник у украинских бухгалтеров. 29 июня - День флота Украины, 27 июля - день системного администратора, а 28 июня - День PR-специалиста. В последнее воскресенье месяца (в 2018 году - это 29 июля) традиционно отмечается День работника торговли.
Всемирные и международные праздники в июле 2018:
Фото: 30 июля - Международный день дружбы (pixabay.com/jarmoluk)
В июле сразу несколько народных и важных церковных праздников:
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