Календарь праздников и выходных дней в Украине на июль 2018

Сколько выходных и рабочих дней будет в июле, какие праздники отмечаются во втором месяце лета, и будут ли дополнительные дни отдыха для украинцев в ближайшее время - в материале Styler.

Выходные и рабочие дни в июле 2018: производственный календарь

В разгаре лето и пора отпусков, но для тех, кто работает, актуальным остается вопрос, сколько выходных и рабочих дней будет в июле, будут ли в этом месяце сокращенные дни и дополнительные дни отдыха, как в июне.

Во втором месяце лета - несколько праздников, но государственных, которые были бы официальными выходными для большинства трудящихся украинцев, в производственном календаре июля 2018 нет.

Общее количество календарных дней - 31;

Рабочие дни - 22;

Праздничные и выходные - 9;

Предпраздничные (сокращенные) - нет.

Фото: В июле 2018 отмечаются профессиональные и народные праздники (pixabay.com/jill111)

Праздники июля 2018 в Украине

В июле украинцы отметят несколько профессиональных, народных и церковных памятных дат, а также всемирных и международных праздников.

Служащие войск ПВО Вооруженных сил Украины отметят свой профессиональный праздник 6 июля. 7 июля - День работников природно-заповедного дела. 15 июля в Украине - День металлурга. 16 июля - профессиональный праздник у украинских бухгалтеров. 29 июня - День флота Украины, 27 июля - день системного администратора, а 28 июня - День PR-специалиста. В последнее воскресенье месяца (в 2018 году - это 29 июля) традиционно отмечается День работника торговли.

Всемирные и международные праздники в июле 2018:

6 июля во всем мире отмечается романтический праздник - День поцелуя;

11 июля все сладкоежки смогут отпраздновать День шоколада любимым лакомством;

20 июля отмечается праздник самого интеллектуального вида спорта - Международный день шахмат;

30 июля - Международный день дружбы.

Фото: 30 июля - Международный день дружбы (pixabay.com/jarmoluk)

В июле сразу несколько народных и важных церковных праздников:

Ивана Купала - древний славянский праздник с красивыми традициями - отмечается в ночь на 7 июля.

12 июля православные христиане почтят память Святых апостолов Петра и Павла.

День крещения Киевской Руси - 28 июля. В этом году отмечается 1030 годовщина праздника. С 2008 года он является государственным, но выходной в этот день не предусмотрен.

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