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За вихідні на Донбасі майже 50 порушень перемир'я, - ОБСЄ

Донбас, Вівторок 27 жовтня 2020 03:34
За вихідні на Донбасі майже 50 порушень перемир'я, - ОБСЄ
Фото: СММ ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за період з вечора 23 по вечір 25 жовтня зафіксувала 48 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість порушень - у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області місія зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню, які відбулися переважно в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

За період з вечора 23 за вечір 25 жовтня в Луганській області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

З початку перемир'я на Донбасі 27 липня СММ зафіксувала в загальній складності 1 880 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що бойовики в день виборів один раз порушили перемир'я біля Авдіївки.

Нагадаємо, 24 жовтня бойовики на Донбасі чотири рази порушили домовленості про повне припинення вогню.

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