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Выход SCM из медиа-бизнеса обусловлен дискриминационным законом об олигархах, - Ахметов

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Единственной причиной выхода компании SCM из медиа-бизнеса было вступление в силу дискриминационного закона об олигархах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бизнесмена Рината Ахметова в интервью Corriere della Sera.

"Это решение вызвано только одним - вступлением в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце. Мы начали развивать медиа-бизнес в 2000 году, инвестировали в медиа-холдинг свыше 1,5 млрд долларов. Каналы "Украина" и "Украина 24" - безоговорочные лидеры украинского телевещания", - сообщил Ахметов.

Он также добавил, что после начала полномасштабной российской войны против Украины и из-за краткого 6-ти месячного срока для продажи, который определен законом, продать этот крупный медиа-бизнес на рыночных условиях невозможно.

"А закон, который начал действовать, и не был отменён, требовал от меня лишиться медиа-активов. Поэтому я был вынужден отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также остановить электронные и печатные медиа. Касательно развития медиа в Польше и других странах - решение на данном этапе не принято", - отметил бизнесмен.

Напомним, SCM объявил о выходе из медиа-бизнеса 11 июля. "Медиа группа Украина" вернули государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ.

По личной инициативе Ахметова, все сотрудники медиа группы получат беспрецедентное для украинского медиа-рынка выходное пособие - от 3 до 12 "довоенных" месячных оклада.

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Ринат АхметовЗакон об олигархах