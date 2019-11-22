Выгодные доставки товаров из Китая от Meest China

За последние полгода возросло количество заказов из Поднебесной, которые присылают в Украину. В основном заказывают электронику, телефоны, аксессуары и автотовары.

Также китайские маркетплейсы предлагают другой ассортимент – одежду, предметы мебели, посуду, украшения. Ценовая политика продукции разная, у изделий со средней и вышесредней стоимостью хорошее качество.

Доставкой посылок занимаются специализированные транспортные компании. Международный перевозчик Meest China – самый популярный партнер на рынке грузоперевозок. Если вас тоже интересует заказ товаров из Китая от Meest China, заходите на сайт компании и ознакомьтесь с условиями.

Технология работы с заказами из Китая Доставка посылок осуществляется в три простых шага.

Технология состоит из таких этапов:

Выбор товаров на площадках китайских магазинов. Найти нужные предметы или вещи можно на популярных маркетплейсах Китая. Добавление товаров в кабинет системы «myMeest». Зарегистрировать личный кабинет можно на сайте. Доставка посылок. Сотрудники компании заберут продукцию из магазинов, упакуют и оперативно доставят в Украину.

В рамках сотрудничества с перевозчиком Meest China действуют дополнительные услуги:

бесплатная доставка из магазина на склад в городе Гуанчжоу;

консолидация разных товаров в одну посылку;

проверка товара и контроль качества.

В тариф транспортировки заказов из КНР включена доставка по Украине в город заказчика. Дополнительная оплата за поместную перевозку не нужна. Как заказывать товары Компания Meest China активно сотрудничает с маркетплейсами:

Taobao;

Tmall;

1688.

Связь налажена, заказы оперативно принимаются и обрабатываются. В системе Meest China легко добавлять товары с этих площадок. Необходимо нажать кнопку «Начать шоппинг» на сайте Meest China и перейти в раздел магазина, а там уже выбрать нужную категорию.

Подробнее о том, как заказать с Таобао самостоятельно, читайте в статье от команды Meest China https://meest.cn/kak-pokupat-na-taobao. Там собраны видео-инструкции о добавлении товаров в кабинет, регистрации, оплате и других организационных деталях. Почему стоит выбрать перевозчика Meest China Транспортная компания Meest China – лидер доставок на украинском рынке международных грузоперевозок поездом, авиа и морем. Заказчик сам выбирает, что ему важно – быстрота прибытия груза или низкая цена. Заказывать доставку от Meest China выгодно, потому что условия транспортировки и обработки заказов направлены на интересы клиентов.