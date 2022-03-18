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Как выглядит Мариупольский драмтеатр, переживший авиаудар : фоторепортаж

Последствия удара сверхмощной бомбы по зданию драмтеатра в Мариуполе (фото: UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY/Getty Images)
Автор: RBC.UA

В Мариуполе была предпринята очередная попытка произвести разбор завалов обрушений центральной части здания драмтеатра. Продолжить которую не представляется возможным в связи с непрекращающимся огнем в сторону украинцев.

РБК-Украина показывает как выглядит драмтеатр в центре Мариуполя переживший удар сверхмощной бомбой.

Мариупольский драмтеатр, ставший укрытием для сотен мирных горожан, скрывавшихся от вражеских обстрелов, пережил авиаудар сверхмощными бомбами.

Ранее сообщалось, что бомбоубежище выдержало удар, и начались работы по спасению мариупольцев, оказавшихся под завалами центральной части здания.

Последствия удара сверхмощной бомбы по зданию драмтеатра в
Мариуполе (фото: UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY/Getty Images)

На сегодняшний день достоверно не известно, сколько людей находится в заблокированном завалами здании, и скольких удалось эвакуировать.

Сотрудниками СБУ 17 марта была предпринята попытка приступить к разбору завалов и извлечь граждан из подвальных помещений театра разрушенного в результате бомбардировки.

К сожалению, продолжить мероприятия по спасению не удалось в в связи с массированными обстрелами оккупантов в направлении драматического театра.

Надписи "дети" нанесенные перед зданием Мариупольского драматического театра (спутниковый снимок (c) 2022 Maxar Technologies)

По сообщению омбудсмена Людмилы Денисовой, авиаудар по драмтеатру был нанесен вопреки надписями «дети» вокруг здания, что является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда.

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