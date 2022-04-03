Як виглядає Буча після безчинств окупантів: фоторепортаж
Тотальний хаос, братські могили і тіла сотень убитих мирних жителів в зруйнованому дощенту місті - підсумок приходу нелюдських "визволителів" в передмістя Києва.
РБК-Україна показує страшні кадри приходу "русского мира" в Бучу в фоторепортажі Getty Images.
Тихе спокійне містечко Буча, що стало на шляху просування окупаційних військ з Білорусії до Києва під час вторгнення в Україну, піддалося масовим обстрілам і звірячому поводженню з місцевим населенням.
Збройні сутички на території міста велися більше місяця. Наприкінці березня Бучі було присвоєно звання Міста-героя України. Станом на сьогоднішній день місто підконтрольне силам ЗСУ.
Після зачистки Бучі від окупантів, військові та правоохоронці продовжують фіксувати факти жорстоких злочинів проти народу України - масові розстріли, тортури та зґвалтування.
Вулиці міста, нарівні зі "скелетами" згорілих авто, усіяні тілами загиблих, деяким з них, за повідомленням представників місцевої влади, по 14 років.
З Київської області також надходять повідомлення про те, що російськими військами використовували дітей в якості живих щитів.
За повідомленням міського голови Бучі Анатолія Федорука на сьогоднішній день в місті вироблено поховання в братській могилі 280 загиблих.
Також зазначається, що на багатьох загиблих були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди беззбройні.
Війна Росії проти України триває 39-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!