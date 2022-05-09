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На выезде из Харькова нашли останки расстрелянных украинцев

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Харьков, Понедельник 09 мая 2022 20:26
На выезде из Харькова нашли останки расстрелянных украинцев Фото: оккупантов в этом районе остановили в первый день войны (facebook Сергея Болвинова)
Автор: Александр Мороз

На выезде из Харькова в направлении села Циркуны нашли останки расстрелянных украинцев. Полиция изъяла тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По его словам, еще в первый день войны ВСУ остановили в этом районе противника.

"Разбиты несколько единиц техники, убиты рашистские солдаты. Долгое время эта территория находилась под постоянными обстрелами. Теперь она освобождена… Выявлены останки тел двух военных России и, к сожалению, трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами. Одного из них кому-то удалось похоронить, несмотря на обстрелы", - отметил Болвинов.

Он добавил, что полиция изъяла тела.

Напомним, ранее полиция призвала жителей освобожденных сел Харьковской области не возвращаться домой, поскольку на днях в Циркунах на растяжке подорвались две женщины.

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