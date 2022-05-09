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На виїзді з Харкова знайшли останки розстріляних українців

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Харків, Понеділок 09 травня 2022 20:26
На виїзді з Харкова знайшли останки розстріляних українців Фото: окупантів у цьому районі зупинили в перший день війни (facebook Сергія Болвінова)
Автор: Олександр Мороз

На виїзді з Харкова в напрямку села Циркуни знайшли останки розстріляних українців. Поліція вилучила тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

За його словами, ще в перший день війни ЗСУ зупинили в цьому районі противника.

"Розбиті кілька одиниць техніки, вбиті рашистські солдати. Довгий час ця територія перебувала під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена... Виявлені останки тіл двох військових Росії і, на жаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами. Одного з них комусь вдалося поховати, незважаючи на обстріли", - зазначив Болвінов.

Він додав, що поліція вилучила тіла.

Нагадаємо, раніше поліція закликала жителів звільнених сіл Харківської області не повертатися додому, оскільки на днями в Циркунах на розтяжці підірвалися дві жінки.

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