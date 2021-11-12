Выдавали разрешение на оружие: в Нацполиции Кировоградской области разоблачили схему

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В состав банды входили двое должностных лиц полиции и бывший работник МВД.

Злоумышленники "торговали" разрешительными документами на травматическое оружие для, якобы, охраны общественного порядка в поселковых советах региона. Удостоверение стоило в них 500 долларов.

"По данным следствия, они наладили коррупционный механизм оформления документов на право приобретения и ношения оружия нелетального действия. К противоправной деятельности привлекли бывшего работника МВД. Он подыскивал клиентов и был посредником для передачи денег", - добавляет пресс-служба.

Фото: СБУ разоблачила коррупционную схему среди должностных лиц Нацполиции Кировоградской области (ssu.gov.ua)

Организаторы схемы были задержаны во время получения очередной взятки. Услугами злоумышленников воспользовались или же планировали воспользоваться 200 человек.

"Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме", - отмечает пресс-служба.