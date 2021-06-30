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Выдавал себя за переселенца. В Киеве задержали боевика "ЛНР"

Автор: РБК-Украина

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Киеве боевика "ЛНР". Он прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Боевик входил в состав пророссийской террористической организации "ЛНР" в качестве "старшего стрелка народной милиции". Также задержанный занимался обслуживанием боевой техники оккупационных войск.

Силовики подозревают, что боевика могли направить на подконтрольную Украине территории для выполнения диверсионно-разведывательных задач.

Сейчас в отношении подозреваемого начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Фото: задержанный боевик "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в Луганской области правоохранители задержали гражданина, которого считают агентом Федеральной службы безопасности России. Он, по версии следствия, планировал совершить теракт в Северодонецке.

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