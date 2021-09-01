UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Выдавал псевдопаспорта: пособнику донецких боевиков заочно объявили подозрение

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители заочно сообщили подозрение 54-летнему жителю Макеевки в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов войны. Подозреваемый работает в так называемой "миграционной службе" донецких боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным следствия, подозреваемый занимается выдачей псевдопаспортов террористической организации "ДНР" жителям оккупированных районов Донецкой области.

"Так, получать указанный документ вынуждены лица, которые работают в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат", - отметили в прокуратуре.

Как рассказали правоохранители, по состоянию на сегодня на оккупированной территории Донецкой области боевики выдали уже 780 тысяч псевдопаспортов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРПрокуратура