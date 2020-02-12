Как выбрать сантехнику от Интернет-магазина vannaja.kiev.ua и остаться довольным

Замена сантехники в доме – фундаментальный вопрос, к решению которого нужно подходить обдуманно и взвешенно, иначе велик риск очень скоро разочароваться в принятых наспех решениях. От того, насколько грамотно подобрана сантехника, в дальнейшем будет зависеть комфорт быта и качество повседневной жизни. Но количество предложений в соответствующем сегменте рынка настолько велико, что немудрено растеряться и в итоге выбрать первый попавшийся, а не действительно достойный вариант.

Так как же всё-таки выбрать действительно хорошую сантехнику? Давайте разбираться!

Идеальная сантехника для ванной комнаты и туалета, какая она?

Главное правило, которому нужно следовать, выбирая сантехнику для ванной в интернет-магазине vannaja.kiev.ua – это учёт площади самого помещения. Обычно экономия места в ванной – очень актуальная проблема, решить которую не так уж сложно.

Мало кто может себе позволить установить и ванну, и душевой уголок. Последний вариант более компактен и подходит для энергичных людей, но, если вы не можете отказать себе в удовольствии понежиться в тёплой пене – устанавливайте ванную. Тем более, что для детей этот вариант намного удобнее.

Если свободное пространство позволяет, в ванную лучше выбрать умывальник со столешницей, чтобы все необходимые предметы личной гигиены всегда были под рукой. Если нет, оптимальный вариант – подвесная чаша или классический «тюльпан», то есть, умывальник на ножке.

Чтобы сэкономить пространство, отдайте предпочтение подвесной модели унитаза со скрытым бачком и функцией биде. Для маленькой комнаты лучше всего подойдёт классическая округлая форма. Биде можно также заменить гигиенической лейкой.

Фаянс, фарфор, мрамор, стекло, композиты – наиболее оптимальный вариант материала выбирайте, опираясь на общий дизайн помещения.

Выбираем сантехнику для кухни

Ассортимент кухонной сантехники не так обширен и разнообразен. Основное, что вам понадобится – это мойка. Она должна быть вместительной и глубокой, чтобы в ней было удобно мыть не только чашки с тарелками, но и кастрюли, противни и другую крупную посуду. Требования к мойкам очень просты: они должны быть практичны, выносливы, устойчивы к воздействию высоких температур, острых предметов и бытовой химии. На практике лучше всего себя показывают в этом плане нержавеющая сталь и искусственный камень.

Лучше всего ставить латунный кран. Такие изделия на практике хорошую износостойкость. Однако можно найти и вариант из нержавеющей стали, не худшего качества. Как вариант, можно остановиться на комбинированном варианте с отцепной лейкой и обычным смесителем. Такие краны невероятно удобны для мытья овощей и труднодоступных мест в посуде.