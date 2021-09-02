Как выбрать хороший ноутбук для работы (на примере ноутбуков Acer)

Залог позитивного результата деятельности бизнеса – это не только получение оптимальной прибыли, но еще и минимизация затрат. Расходы, связанные с покупкой компьютерной техники, всегда значительные, и отнестись к ним необходимо особенно внимательно. Закупка устройств потребительского сегмента для бизнеса не всегда оправдана, поскольку нагрузка в работе намного выше, а вместе с ней – и риск выхода из строя. Также считается, что лэптопы для бизнеса чрезвычайно дорогие, хотя на деле это не так, и на примере обновленного ассортимента мобильных ПК Acer продемонстрируем, насколько хороший ноутбук для тех или иных задач.

Начальный уровень (9–15 тыс. грн.): Acer Extensa 15

Основные задачи: ввод данных, работа с текстом, подключенными периферийными устройствами, например, принтером или сканером штрих-кодов.

Серия базовых ноутбуков для бизнеса Acer Extensa 15 включает максимально доступные и надежные модели для офисных задач. Эти 15-дюймовые лэптопы собираются из надежных, прошедших проверку временем, компонентов, но при этом располагают всем необходимым для полноценной работы. Модели оборудованы до 12 ГБ «оперативки», производительными адаптерами Wi–Fi 5 и жесткими либо SSD дисками до 1 ТБ для локального хранения данных.

Средний уровень (15–25 тыс. грн): Acer TravelMate P2

Основные задачи: все упомянутое ранее, специализированное ПО, работа за пределами офиса.

Для подобных задач оптимальным вариантом бизнес-лэптопа станет TravelMate P2 — компактная мобильная рабочая станция в 15,6-дюймовом корпусе с толщиной менее 20 мм. Классический дизайн и небольшой вес — всего 1,6 кг в сочетании с 13–часовым ресурсом работы аккумулятора позволяют организовать рабочее место где угодно. Корпус с противоударными свойствами выдерживает падения, воздействие влаги, удары, надежно защищает внутренние компоненты и пользовательскую информацию. Ноутбуки оборудованы процессорами Intel Core последних поколений, современными высокоскоростными интерфейсами, включая USB Type-C и средствами шифрования и безопасности. Поддержка докинговых станций позволяет эффектно и легко применять одно устройство для работы в офисе и за его пределами.

Высший класс: (20–45 тыс. грн): Acer TravelMate P6

Основные задачи: бизнес функции, стильная внешность и продвинутые возможности не только для работы, но развлечений, защита данных.

Легкий и компактный TravelMate P6 — универсальный ноутбук для руководителя, одинаково практичный на офисном столе и во время перелетов и деловых поездок. Тонкий и легкий металлический корпус снабжен защитой армейского образца, устойчив к физическим воздействиям и обрадован системой дренажей, которая противодействует попаданию жидкости внутрь устройства. Особое размещение направленных вверх динамиков и пара чувствительных микрофонов улучшает конференц-связь. Для защиты данных и приватности предусмотрена шторка, закрывающая объектив веб-камеры, сканер отпечатков, встроенный в кнопку включения. Экранный фильтр приватности сужает углы обзора дисплея, что не позволяет любителям подсматривать в чужие экраны увидеть важную информацию. TravelMate P6 почти не ощущается в дорожной сумке, занимает минимум места и умеет надежно хранить секреты. Одним словом — идеальный ассистент топ-менеджера. В дополнение ко всему, версия Spin P6 в форм-факторе ноутбука 2-в-1 позволяет использовать гаджет как удобный планшет с большим сенсорным экраном.

Работа в сложных условиях: Acer ENDURO N3 (25–40 тыс. грн.)

Основные задачи: работа в неблагоприятных условиях, применение в аграрном секторе, фермерских хозяйствах, на производстве, в строительстве, складском хозяйстве.

Серия ноутбуков ENDURO — это те самые «крепкие орешки», способные функционировать там, где обычные лэптопы легко выходят из строя. Модели выдерживают перепады давления и температур, вибрации. Работают в среде с высоким содержанием частиц, включая соленые брызги и туман. Защита класса милитари в сочетании с повышенной корпоративной безопасностью — гарантия бесперебойной работы и сохранности информации. Основа защитных возможностей Acer ENDURO — корпус с ячеистой структурой и система дренажей. Уникальная система Aquafan U-образной формы с гидроизоляций выталкивает наружу капли воды и частицы, благодаря чему ноутбук способен работать даже под проливным дождем.

За плечами Acer более трети века успешной работы, присутствие на всех крупных рынках, предлагает качественную продукцию с убедительным соотношением цены, производительности и функций. Это часть философии компании, которая не меняется десятилетиями. И ассортимент надежных и недорогих мобильных ПК для работы и бизнеса вполне может служить наглядным ее подтверждением.