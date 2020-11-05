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Выборы в США: сколько бюллетеней осталось посчитать штатам

США, Четверг 05 ноября 2020 17:06
Выборы в США: сколько бюллетеней осталось посчитать штатам
Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четырех ключевых американских штатах до сих пор продолжается подсчет голосов на выборах президента. Голоса до сих пор считают в штатах Аризона, Джорджия, Невада и Пенсильвания.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Штат Невада

Наибольшую долю неподсчитанных голосов в штате имеет округ Кларк, где расположен Лас-Вегас. Сколько бюллетеней в штате Невада осталось обработать, телеканал не уточняет. Обновление информации о подсчете голосов в Неваде ожидается в 12 часов дня по восточному времени.

Выборы в США: сколько бюллетеней осталось посчитать штатам

Штат Аризона

Около 275 тысяч голосов до сих пор считают в графстве Марикопа. Утром оно обнародовало предварительные результаты, по которым лидерство демократа Джо Байдена сократилось на 10 тысяч голосов. Следующая наибольшая доля голосов в штате числится в округе Пима. По состоянию на минувшую ночь там оставалось посчитать 46 тысяч голосов.

Выборы в США: сколько бюллетеней осталось посчитать штатам

Штат Джорджия

Крупнейший округ Фултон до сих пор считает 7564 голосов, а всего в штате еще идет подсчет 50 тысяч голосов. Джорджия пока остается одним из шести штатов, где телеканал CNN не может спрогнозировать победу одного из кандидатов в президенты.

Выборы в США: сколько бюллетеней осталось посчитать штатам

Штат Пенсильвания

По последним данным, штат Пенсильвания имеет еще около 750 тысяч бюллетеней для обработки. Подведение итогов голосования по почте и по открепленным талонам уже завершилось в графстве Аллегени, в который входит Питсбург. Ожидается, что подсчет голосов на нескольких участках возобновится утром.

Выборы в США: сколько бюллетеней осталось посчитать штатам

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах в США.

До этого штаб Трампа обратился в суд с просьбой остановить подсчет голосов в штате Джорджия.

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