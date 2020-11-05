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Вибори в США: скільки бюлетенів лишилося порахувати штатам

США, Четвер 05 листопада 2020 17:06
Вибори в США: скільки бюлетенів лишилося порахувати штатам
Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У чотирьох ключових американських штатах досі триває підрахунок голосів на виборах президента. Голоси досі рахують у штатах Арізона, Джорджія, Невада та Пенсильванія.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Штат Невада

Найбільшу частку непорахованих голосів у штаті має округ Кларк, де знаходиться Лас-Вегас. Скільки бюлетенів у штаті Невада лишилося обробити, телеканал не уточнює. Оновлення інформації щодо підрахунку голосів у Неваді очікується о 12 годині дня за східним часом.

Вибори в США: скільки бюлетенів лишилося порахувати штатам

Штат Арізона

Близько 275 тисяч голосів досі рахують у графстві Марікопа. Вранці воно оприлюднило попередні результати, за якими лідерство демократа Джо Байдена скоротилося на 10 тисяч голосів. Наступна найбільша частка голосів у штаті рахується в окрузі Піма. Станом на минулу ніч там лишалося порахувати 46 тисяч голосів.

Вибори в США: скільки бюлетенів лишилося порахувати штатам

Штат Джорджія

Найбільший округ Фултон досі рахує 7564 голосів, а загалом у штаті ще йде підрахунок 50 тисяч голосів. Джорджія поки залишається одним із шести штатів, де телеканал CNN не може спрогнозувати перемогу одного з кандидатів в президенти.

Вибори в США: скільки бюлетенів лишилося порахувати штатам

Штат Пенсильванія

За останніми даними, штат Пенсильванія має ще близько 750 тисяч бюлетенів для обробки. Підбиття підсумків голосування поштою та за відкріпленими талонами вже завершилося у графстві Аллегені, до якого входить Пітсбург. Очікується, що підрахунок голосів на кількох дільницях відновиться зранку.

Вибори в США: скільки бюлетенів лишилося порахувати штатам

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах в США.

До цього штаб Трампа звернувся до суду з проханням зупинити підрахунок голосів у штаті Джорджія.

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Новини України В світі Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США

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