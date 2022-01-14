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Выборы в прифронтовых районах Донбасса не состоятся в марте: ЦИК назвал причину

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Пятница 14 января 2022 23:19
Выборы в прифронтовых районах Донбасса не состоятся в марте: ЦИК назвал причину Фото: Центральная избирательная комиссия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Центральной избирательной комиссии заявили о невозможности проведения местных выборов в прифронтовых районах Донбасса в марте этого года. Невозможно гарантировать безопасность избирателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - пишет пресс-служба.

Из-за продолжения агрессии со стороны Российской Федерации - Центральная избирательная комиссия не может гарантировать безопасность для граждан во время организации и проведения местных выборов.

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Центральная избирательная комиссия Донбасс
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