Выборы в прифронтовых районах Донбасса не состоятся в марте: ЦИК назвал причину

В Центральной избирательной комиссии заявили о невозможности проведения местных выборов в прифронтовых районах Донбасса в марте этого года. Невозможно гарантировать безопасность избирателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - пишет пресс-служба.

Из-за продолжения агрессии со стороны Российской Федерации - Центральная избирательная комиссия не может гарантировать безопасность для граждан во время организации и проведения местных выборов.