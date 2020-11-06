Выборы президента США: у Трампа заявили о нарушениях в ряде штатов

В предвыборном штабе действующего президента США Дональда Трампа заявили о нарушениях при подсчете результатов выборов в ряде штатов. Также штаб считает неверными прогнозы о победе демократа Джо Байдена.

Об этом сказано в заявлении штаба.

"Ошибочные прогнозы о победе Джо Байдена основаны на результатах в четырех штатах, которые еще далеки от окончательных", - отмечается в нем.

У Трампа придерживаются мнения, что при пересчете голосов в Джорджии будут обнаружены "ненадлежащим образом собранные" бюллетени, в результате чего выяснится, что победителем там является Трамп.

Также в штабе утверждают, что в Неваде и Пенсильвании было большое количество нарушений. У Трампа уверены в его победе в Аризоне.

"Байден полагается на эти штаты в своих фальшивых претензиях на Белый дом. Когда (результаты, - ред.) выборов будут окончательными, президент Трамп будет переизбран", - сказано в заявлении.

Отметим, ранее несколько представителей Республиканской партии США не поддержали Трампа в высказываниях о мошенничестве на выборах. По их мнению, позиция главы Белого дома вредит Соединенным Штатам.

Как писало РБК-Украина, лидер Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Пенсильвания. Там он может получить 20 голосов выборщиков.

Также сообщалось, что глава демократов перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия. Он уже отрывается от действующего президента почти на тысячу голосов.