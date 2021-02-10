Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - Офис президента

Согласно законодательству, выборы нового мэра Харькова могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Тимошенко объяснил, что не удалось назначить выборы на более раннее время из-за "чехарды с документами", ведь в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время. По состоянию на 25 января парламент получил лишь часть необходимых документов.

"Я думаю, потому что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли (документы не поступили - ред.) в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью", - сообщил заместитель руководителя ОП.

На вопрос ведущего, какова вероятность того, что выборы не состоятся даже осенью, Тимошенко ответил: "Выборы будут осенью, ведь есть законодательство и все стремятся к тому, чтобы выборы сделать осенью. Поэтому это вообще не вопрос. Они (выборы - ред.) будут!"