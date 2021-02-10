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Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - Офис президента

Автор: РБК-Украина

Внеочередные выборы городского головы Харькова, согласно законодательству, состоятся осенью 2021 года. Назначить голосование раньше не удалось из-за проблем с документами.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ.

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Согласно законодательству, выборы нового мэра Харькова могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Тимошенко объяснил, что не удалось назначить выборы на более раннее время из-за "чехарды с документами", ведь в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время. По состоянию на 25 января парламент получил лишь часть необходимых документов.

"Я думаю, потому что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли (документы не поступили - ред.) в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью", - сообщил заместитель руководителя ОП.

На вопрос ведущего, какова вероятность того, что выборы не состоятся даже осенью, Тимошенко ответил: "Выборы будут осенью, ведь есть законодательство и все стремятся к тому, чтобы выборы сделать осенью. Поэтому это вообще не вопрос. Они (выборы - ред.) будут!"

Напомним, в начале года секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к парламенту с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти Геннадия Кернеса.

Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике, где он проходил лечение от коронавируса. На местных выборах осенью 2020 года он победил на выборах мэра Харькова в первом туре.

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