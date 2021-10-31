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Выборы мэра Харькова: открыто два уголовных дела, грубых нарушений не зафиксировано

Автор: Артур Родивилов

Полиция в течение дня голосования в Харькове зарегистрировала 59 сообщений о различных нарушениях. Открыто два уголовных дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Первое производство открыто по факту препятствования осуществления избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии.

Второе производство - по факту фальсификации, подлога, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации.

Серьезных нарушений не зафиксировано.

Полицейские продолжают нести службу на избирательных участках, поскольку на них возложена охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и во время их перевозки членами избирательных комиссий.

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Выборы в Харькове