Выборы мэра Харькова: открыто два уголовных дела, грубых нарушений не зафиксировано

Полиция в течение дня голосования в Харькове зарегистрировала 59 сообщений о различных нарушениях. Открыто два уголовных дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Первое производство открыто по факту препятствования осуществления избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии.
Второе производство - по факту фальсификации, подлога, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации.
Серьезных нарушений не зафиксировано.
Полицейские продолжают нести службу на избирательных участках, поскольку на них возложена охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и во время их перевозки членами избирательных комиссий.