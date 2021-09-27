Выборы в Германии: ЦИК объявил о распределении мест в Бундестаге

В Германии прошли парламентские выборы. В новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Федеральной избирательной комиссии Германии.
Крупнейшую фракцию в Бундестаге сформируют социал-демократы, которые, по предварительным данным, получили 25,7% голосов избирателей.
Как распределят места в Бундестаге:
Поскольку ни одна из партий не получила абсолютного большинства, для формирования правительства им придется договариваться о создании коалиции.