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Выборы во Франции: партия Макрона победила, но лишилась большинства в парламенте

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Во Франции состоялся второй тур парламентских выборов в парламент. По итогам голосования коалиция действующего президента Эммануэля Макрона "Ensemble!" (Вместе!) лишилась большинства в Национальном собрании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Франции.

Блок Макрона получил 38,57% голосов избирателей, заняв первое место. Президентская коалиция имеет 245 мандатов. Для абсолютного большинства в Национальном собрании партии не хватило 44 мандатов.

Второе место занял левый блок "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемый Жан-Люком Мелашоном. Главный конкурент Макрона получил 31,6% голосов и 131 место в нижней палате французского парламента.

Третье место по числу депутатских мандатов заняло "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Правые популисты впервые в истории получили 89 депутатских мандатов, что позволяет им сформировать свою коалицию.

Кроме того, в парламенте будет 22 депутата от разных левых сил, десять - от разных правых сил и десять депутатов-регионалов.

Что это значит для Макрона?

Французские СМИ отмечают, что данные результаты вряд ли можно считать успешным для президента. Парламентские выборы во Франции проходят сразу после президентских и является своего рода подтверждение поддержки избирателей своего главы государства.

Кроме того, президентская коалиция впервые с 1958 года потеряла абсолютное большинство в парламенте.

Напомним, что итогам первого тура выборов Центристский блок Макрона получил минимальное преимущество над левыми.

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Парламентские выборыЭммануэль МакронФранция