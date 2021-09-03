В Болгарии пройдут третьи за год парламентские выборы

Болгария готовится к проведению третьих парламентских выборов в этом году. Причиной тому стало то, что социалистическая партия отказалась возглавить правительство после "неубедительных" выборов в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы сделали все возможное и призвали к разуму и ответственности, но этого так и произошло", - сказала лидер социалистов.

Указано, что социалисты отказались от планов сформировать правительство после того, как их потенциальные союзники, партия ITN и две более мелкие партии, выступающие против взяточничества, отказались их поддержать.

Указано, что социалисты вернут мандат президенту уже 7 сентября.

Вследствие чего президенту Болгарии придется распустить парламент, назначить новую временную администрацию и объявить досрочные выборы в течение двух месяцев.

По информации СМИ, новые парламентские выборы могут быть проведены уже 7 ноября или совпадать с одним из двух туров президентских выборов, 14 и 21 ноября соответственно.