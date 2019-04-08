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Выборы 2019: когда состоится второй тур


Во второй тур выборов президента Украины проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Второй тур выборов 2019 в Украине пройдет 21 апреля. Повторное голосование назначено Центральной избирательной комиссией по результатам первого тура (ни один из кандидатов на пост президента  не набрал абсолютного большинства голосов).

Выборы 2019: второй тур

Дата проведения президентских  выборов закреплена на законодательном уровне. Так, первый тур проходит в последнее воскресенье марта (состоялся 31 марта 2019), а второй тур назначается на третье воскресенье со дня состоявшегося голосования - 21 апреля 2019.

В календаре избирательного процесса перед повторным голосованием есть несколько ключевых дат:

  • До 10 апреля 2019 - официальное оглашение ЦИК результатов первого тура. Объявляется на основании данных от территориальных избирательных комиссий со всех регионов страны и зарубежных избирательных участков.
  • До 13 апреля – публикация протокола ЦИК о результатах выборов в изданиях "Голос України" и "Урядовий кур'єр", а также официальное сообщение о проведении второго тура.

  • 15 апреля - последний день подачи заявления на изменение места голосования.

  • 20 апреля – день "тишины", в который запрещено проведение предвыборной агитации.

Второй тур выборов 2019 будет проходить с 08:00 до 20:00 21 апреля 2019. Граждане Украины смогут проголосовать на избирательных участках по месту прописки или по месту фактического пребывания, предварительно написав соответствующее заявление в отделении ведения Госреестра избирателей.

Результаты повторного голосования должны быть объявлены ЦИК не позднее 1 мая 2019.

Кто проходит во второй тур выборов 2019

Согласно Закону Украины "О выборах президента", во второй тур проходят два кандидата, набравшие максимальное  количество голосов в первом туре.

По результатам обработки ЦИК 100% протоколов от окружных избирательных комиссий во всех областях страны и на участках за границей, голоса за претендентов на пост главы государства распределились так:

  1. Владимир Зеленский – 30,24%
  2. Петр Порошенко – 15,95%
  3. Юлия Тимошенко – 13,4%
  4. Юрий Бойко - 11,67%
  5. Анатолий Гриценко – 6,91%
  6. Игорь Смешко – 6,04%
  7. Олег Ляшко – 5,48%
  8. Александр Вилкул – 4,15%
  9. Руслан Кошулинский – 1,62%

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Таким образом, во второй тур президентских выборов 2019 попадают шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленский получил голоса  5,713 млн избирателей и одержал победу в 19 областях и г. Киев.  За Порошенко проголосовали  3,014 млн украинцев. Наибольшую поддержку глава государства получил во Львовской и Тернопольской областях.

За два дня до даты второго тура выборов (19 апреля 2019) кандидаты могут принять участие в открытых дебатах.

Еще до официального объявления результатов первого тура, Владимир Зеленский в видеообращении предложил Петру Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский". Несмотря на то, что по закону теледебаты должны проводиться в прямом эфире студии общественного телевидения, президент согласился встретиться с Зеленским на "Олимпийском".

Позже Порошенко заявил о том, что дебаты кандидатов в президенты должны состоятся на НСК 14 апреля. В то же время, Зеленский в очередном видеообращении заявил, что дебаты пройдут 19 апреля.

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