Выборы 2019: когда состоится второй тур

Второй тур выборов 2019 в Украине пройдет 21 апреля. Повторное голосование назначено Центральной избирательной комиссией по результатам первого тура (ни один из кандидатов на пост президента не набрал абсолютного большинства голосов).

Выборы 2019: второй тур

Дата проведения президентских выборов закреплена на законодательном уровне. Так, первый тур проходит в последнее воскресенье марта (состоялся 31 марта 2019), а второй тур назначается на третье воскресенье со дня состоявшегося голосования - 21 апреля 2019.

В календаре избирательного процесса перед повторным голосованием есть несколько ключевых дат:

До 10 апреля 2019 - официальное оглашение ЦИК результатов первого тура. Объявляется на основании данных от территориальных избирательных комиссий со всех регионов страны и зарубежных избирательных участков.

- официальное оглашение ЦИК результатов первого тура. Объявляется на основании данных от территориальных избирательных комиссий со всех регионов страны и зарубежных избирательных участков. До 13 апреля – публикация протокола ЦИК о результатах выборов в изданиях "Голос України" и "Урядовий кур'єр", а также официальное сообщение о проведении второго тура.

– публикация протокола ЦИК о результатах выборов в изданиях "Голос України" и "Урядовий кур'єр", а также официальное сообщение о проведении второго тура. 15 апреля - последний день подачи заявления на изменение места голосования.

20 апреля – день "тишины", в который запрещено проведение предвыборной агитации.

Второй тур выборов 2019 будет проходить с 08:00 до 20:00 21 апреля 2019. Граждане Украины смогут проголосовать на избирательных участках по месту прописки или по месту фактического пребывания, предварительно написав соответствующее заявление в отделении ведения Госреестра избирателей.

Результаты повторного голосования должны быть объявлены ЦИК не позднее 1 мая 2019.

Кто проходит во второй тур выборов 2019

Согласно Закону Украины "О выборах президента", во второй тур проходят два кандидата, набравшие максимальное количество голосов в первом туре.

По результатам обработки ЦИК 100% протоколов от окружных избирательных комиссий во всех областях страны и на участках за границей, голоса за претендентов на пост главы государства распределились так:

Владимир Зеленский – 30,24% Петр Порошенко – 15,95% Юлия Тимошенко – 13,4% Юрий Бойко - 11,67% Анатолий Гриценко – 6,91% Игорь Смешко – 6,04% Олег Ляшко – 5,48% Александр Вилкул – 4,15% Руслан Кошулинский – 1,62%

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Таким образом, во второй тур президентских выборов 2019 попадают шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленский получил голоса 5,713 млн избирателей и одержал победу в 19 областях и г. Киев. За Порошенко проголосовали 3,014 млн украинцев. Наибольшую поддержку глава государства получил во Львовской и Тернопольской областях.

За два дня до даты второго тура выборов (19 апреля 2019) кандидаты могут принять участие в открытых дебатах.

Еще до официального объявления результатов первого тура, Владимир Зеленский в видеообращении предложил Петру Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский". Несмотря на то, что по закону теледебаты должны проводиться в прямом эфире студии общественного телевидения, президент согласился встретиться с Зеленским на "Олимпийском".

Позже Порошенко заявил о том, что дебаты кандидатов в президенты должны состоятся на НСК 14 апреля. В то же время, Зеленский в очередном видеообращении заявил, что дебаты пройдут 19 апреля.