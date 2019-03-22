Выборы 2019: результаты первого тура

Результаты выборов 2019 начнут появляться после закрытия избирательных участков 31 марта. Итоги голосования Центральная избирательная комиссия будет публиковать по мере обработки бюллетеней. Свежие данные по результатам будут обновляться на этой странице РБК-Украина в режиме онлайн.

Выборы президента 2019 будут одними из самых важных за всю историю Украины. В последнее воскресенье марта украинцы будут голосовать за кандидата, который, по их мнению, достоин руководить Украиной. Тот, кого выберут, в течение следующих пяти лет вместе с другими институтами государственной власти будет выстраивать внутреннюю и внешнюю политику, экономику, социальную и другие ключевые в жизни страны сферы.

Результаты выборов президента Украины прошлых лет

Президентские выборы 2019 станут шестыми по счету с момента обретения независимости Украиной в 1991 году.

Самая высокая явка во время голосования за президента была зафиксирована в 2004 году. На тот момент в первом туре она составила 74,92%, во втором туре - 80,85%, а в ходе повторного голосования - 77,32%. Напомним, что в ходе президентских выборов в 2004 году на пост главы государства в Украине баллотировались 24 кандидата. По результатам первого тура 19 кандидатов не набрали даже 1% голосов, Наталья Витренко получила 1,53%, Петр Симоненко – 4,97%, а Александр Мороз – 5,82%. Лидерами голосования, которые прошли во второй тур, стали Виктор Янукович (39,26%) и Виктор Ющенко (39,9%).

Второй тур выборов президента 2004 оставил яркий след в истории Украины. По итогам голосования Янукович выиграл у Ющенко (49,46% против 46,61%). Однако это произошло из-за массовых фальсификаций результатов, и сторонники Виктора Ющенко организовали кампанию митингов и акций протеста – Оранжевую революцию. Верховный суд Украины назначил повторное проведение второго тура, по результатам которого президентом стал Ющенко (51,99%).

Фото: Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и Петр Порошенко во время Оранжевой революции 2004 года

На следующих выборах президента в 2010 году в голосовании приняли участие примерно на 10% избирателей меньше, чем в 2004 - 69,15%. На пост президента Украины претендовали 18 кандидатов. Действующий на тот момент глава государства Виктор Ющенко набрал только 5,45% голосов и замыкал пятерку лидеров. Арсений Яценюк получил 6,96% голосов избирателей, а Сергей Тигипко – 13,05%. Во второй тур прошли Юлия Тимошенко (25,05%) и Виктор Янукович (35,32%). На втором этапе голосования Тимошенко получила 45,47%, проиграв таким образом Януковичу, за которого проголосовали 48,95%.

Фото: инаугурация Януковича (УНИАН)

Внеочередные выборы президента Украины 2014

Выборы президента 2019 станут уже вторыми, которые проходят в Украине с момента начала войны на Донбассе. Предыдущие президентские выборы были внеочередными и прошли 25 мая 2014 года. Необходимость в них возникла после Революции достоинства и бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича.

22 февраля 2014 года Верховная Рада отстранила Януковича от должности президента, а Александра Турчинова назначила спикером парламента. Согласно Конституции, таким образом Турчинов стал также и.о.президента Украины.

В этот же день Рада проголосовала за проведение внеочередных президентских выборов 25 мая 2014 года.

На выборах 2014 года на пост главы государства баллотировался 21 кандидат. В результате 11 из них не набрали даже 1% голосов (Дмитрий Ярош, Андрей Гриненко, Валерий Коновалюк, Юрий Бойко, Николай Маломуж, Ренат Кузьмин, Василий Куйбида, Александр Клименко, Василий Цушко, Владимир Саранов и Зорян Шкиряк). Еще три кандидата - Олег Тягнибок, Петр Симоненко и Ольга Богомолец - не смогли преодолеть отметку в 2%. Вадим Рабинович и Михаил Добкин получили 2,25% и 3,03% голосов соответственно.

В пятерку вошли Сергей Тигипко (5,23%), Анатолий Гриценко (5,48%), Олег Ляшко (8,32%). А лидерами среди кандидатов стали Юлия Тимошенко (12,81%) и Петр Порошенко (54,7%).

Второй тур выборов должен был состояться 15 июня 2014 года. Но необходимости в нем не возникло, так как по результатам первого тура Порошенко получил поддержку более 50% избирателей. Как показали результаты выборов, Порошенко стал лидером по количеству набранных голосов не только в целом по Украине, но и каждом отдельном регионе.

Фото: инаугурация Порошенко (president.gov.ua)

Согласно данным ЦИК, в выборах 2014 года приняли участие 30 099 246 избирателей, а явка по состоянию на 20:00 составила 59,48%. Активней всего голосовали во Львовской области - там в ходе выборов отдали свои голоса 78,2% избирателей. А самая низкая явка была зафиксирована в Луганской и Донецкой областях (38,9% и 15,1% соответственно).

Сколько стоят выборы 2019 каждому из нас

В этом году на выборы президента из государственного бюджета выделена приличная сумма – 2,3 млрд гривен. Изначально на голосование в ЦИК рассчитывали потратить 226 млн, ориентируясь на то, что баллотироваться в президенты будут 25 кандидатов. Расходы пришлось увеличить, поскольку число зарегистрированных кандидатов превысило ожидания и составило 44 человека.

Если исходить из цифры в 2,3 млрд гривен, то каждый из почти 30 млн избирателей (29816568 по данным ЦИК) заплатит за выборы 77,14 гривен.

Если рассматривать эту сумму в гривнах, то выборы 2019 – самые дорогостоящие. К примеру, в 2010 году голосование обошлось украинцам в 1,53 млрд гривен, а в 2014 году – в 1,97 млрд гривен. Однако если перевести эту сумму в доллары, то предстоящие выборы стоят дешевле, чем в 2010 и 2014 годах, так как курс был меньше. Так, в 2010 году курс составлял 8 гривен за доллар и в сумме выборы обошлись в 191 млн долларов. А в 2014 при курсе 11,77 гривен за доллар на голосование потратили 167 млн долларов. В этом году, если исходить из курса 27 гривен за доллар, президентские выборы обойдутся бюджету в 87 млн долларов.