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Выборы 2019: в Киеве создан объединенный общественно-добровольческий штаб

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 13:54
Выборы 2019: в Киеве создан объединенный общественно-добровольческий штаб
Фото: Андрей Шараскин (facebook com AndriySharaskin)

Штаб будет проводить экзит-полы и сообщать о ходе голосования

В Киеве будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии", который будет следить за выборами 2019, проводить экзит-пол и сообщать о ходе голосования. Об этом сообщили представители штаба на пресс-конференции в Киеве.

Объединенный штаб создан для того, чтобы в день выборов президента Украины-2019 осуществлять сбор, анализ и обнародование информации относительно процесса выборов, следить за ходом голосования, оперативно реагировать на сообщения о нарушениях или злоупотреблениях на участках.

"Наша задача – проконтролировать процесс проведения выборов объединенными усилиями. Для нас важно, чтобы изменение или сохранение власти состоялось в легитимный способ", - сказал председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров НФТУ, председатель ОО "#ДІЯ" Андрей Шараскин.

По его словам, штаб будет комментировать экзит-полы.

"По состоянию на сегодня почти 1000 наблюдателей от наших организаций, которые зарегистрированы в ЦИК. Волонтеры, каждый в своем регионе, будут следить, чтобы все законно было. Осуществляется и параллельный подсчет голосов. В полях проводится исследование: собирается информация, начиная от явки, до намерения о том, к чему люди склоняются", - сообщил он.

В состав штаба входят Координационный совет добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины", общественная платформа "#ЗахистиСвійГолос", сеть активных граждан #SPILNO, международная организация #GlobalUkraine, инициатива "#ТвійГолос", "ГРОМ ЦВК" – общественный контроль за выборами президента Украины, Общественная инициатива "Стрелковый легион" и другие.

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