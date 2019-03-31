Вибори 2019: у Києві створено об’єднаний громадсько-добровольчий штаб

Фото: Андрій Шараскін (facebook com AndriySharaskin)

Штаб буде проводити екзит-поли та повідомлятиме про хід голосування

У Києві працюватиме об’єднаний громадсько-добровольчий штаб "Контроль за виборами. Громадянське суспільство в дії", який буде стежити за виборами 2019, проводити екзит-пол та повідомлятиме про хід голосування. Про це повідомили представники штабу на прес-конференції у Києві.

Об’єднаний штаб створений для того, щоб у день виборів президента України-2019 здійснювати збір, аналіз і оприлюднення інформації щодо процесу виборів, стежити за перебігом голосування, оперативно реагувати на повідомлення про порушення чи зловживання на дільницях.

"Наше завдання – проконтролювати процес проведення виборів об’єднаними зусиллями. Нам важливо, щоб зміна чи залишення влади відбулось у легітимний спосіб", - сказав голова Координаційної ради добровольців і волонтерів НФТУ, голова ГО "#ДІЯ" Андрій Шараскін.

За його словами, штаб коментуватиме екзит-поли.

"Станом на сьогодні майже 1000 спостерігачів від наших організацій, які зареєстровані в ЦВК. Волонтери, кожен у своєму регіоні, слідкуватимуть, щоб все в законний спосіб відбувалось. Здійснюється і паралельний підрахунок голосів. У полях здійснюється дослідження: збирається інформація, починаючи від явки, до наміру про те, до чого люди схиляються", - повідомив він.

До складу штабу входять Координаційна рада добровольців і волонтерів Національного форуму "Трансформація України", громадська платформа "#ЗахистиCвійГолос", мережа активних громадян #SPILNO, міжнародна організація #GlobalUkraine, ініціатива "#ТвійГолос", "ГРОМ ЦВК" – громадський контроль за виборами президента України, Громадська ініціатива "Стрілецький легіон" та інші.