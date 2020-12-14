Выборщики штата Невада, где оспаривали выборы, поддержали Байдена

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Избиратели американского штата Невада отдали свои голоса демократу Джо Байдену. Победу Байдена в этом штате оспаривали представители Республиканской партии.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Так, бывший вице-президент США получил 6 голосов выборщиков в Неваде. В общем, у него по состоянию на сейчас 36 голосов. Кроме Невады, его поддержали выборщики Делавэра, Иллинойса, Нью-Гемпшира и Вермонта.

Действующему президенту США уже отдали свои голоса выборщики Теннесси, Южной Каролины, Оклахомы, Миссисипи, Айовы, Индианы и Арканзаса. В общем у Трампа сейчас 56 голосов выборщиков.

Голосование выборщиков американских штатов продолжается. Для победы на выборах кандидату необходима поддержка 270 выборщиков.

Напомним, республиканцы просили суд приостановить сертификацию выборов в Неваде, где лидировал Байден. Однако суд отклонил ходатайство и объявил Байдена победителем выборов в Неваде.

Как писало РБК-Украина, первыми голоса Байдену отдали выборщики американского штата Вермонт. В этом штате Байден получил 3 голоса.