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Выборочные невыплаты компаниям ВИЭ сильно отпугивают частных инвесторов, - эксперт

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Киев, Четверг 13 января 2022 15:04
Выборочные невыплаты компаниям ВИЭ сильно отпугивают частных инвесторов, - эксперт Фото: "зеленая" энергетика в Украине (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Американский аналитический центр Atlantic Council считает, что непредсказуемые действия правительства Украины в отношении частных компаний отпугивают инвесторов и вынуждают их покидать Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление специалиста по экономике Восточной Европы и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда.

"При нормальной работе правительства, выборочная невыплата одной компании недопустима, т.к. это сильно отпугивает частных инвесторов", - сказал он, прокомментировав ситуацию с блокировкой выплат компаниям ДТЭК ВИЭ.

Аслунд отметил, что также крупный канадский инвестор в ВИЭ был вынужден отозвать свой проект в Приднепровье, так как они без объяснения причины не были подключены к сети для ВИЭ, при том что президент Владимир Зеленский обещал им инвестиционную няню.

Он добавил, что недавно Офис генерального прокурора заморозил счета ArcelorMittal, чем заблокировал её работу, а крупная нефтяная компания Vitol вышла из Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited, продав свою долю в размере 50% акций украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.

"Так что мы видим, что частные инвесторы убегают, потому что не знают, что будет делать правительство. Они не знают, каковы условия, потому что правительство выступает за популизм и против рыночных правил", - подытожил Аслунд.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

В то же время Офис генпрокурора заблокировал счета ArcelorMittal, что заблокировало работу компании, из-за чего она обратилась к правительствам США и ФРГ.

Также в начале января стало известно, что группа компаний Vitol договорилась с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком о продаже ему 50% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.

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