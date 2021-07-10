К выборам в Бундестаг допущены более 40 партий

Федеральная избирательная комиссия в пятницу, 9 июня, сообщила о допуске к сентябрьским выборам в Бундестаг ФРГ 44 малых партий. Этот орган собирается каждый раз за несколько месяцев до выборов в германский парламент и рассматривает заявки малых партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

В этот раз заседания избирательной комиссии, которые всегда проходят в одном из помещений бундестага, состоялись 8 и 9 июля. О намерении участвовать в выборах заявили 87 небольших партий.

В первый день работы комиссии к выборам была допущена 21 партия. Примерно столько же партий получили отказ, среди них оказались "Анархистская Пого-партия Германии" и "Германская коммунистическая партия", причем последняя была не допущена к выборам в Бундестаг впервые с момента ее создания в 1968 году.

Причиной отказа в обоих случаях стало то, что документы от этих партий были получены избирательным комитетом по истечении отведенного для этого срока. Не прошли отбор также "Германская партия женщин, правового государства, защиты природы, развития детей и демократической любви", а также "Ненемецкое объединение".

Федеральная избирательная комиссия, как отметил ее глава Георг Тиль, принимает решение о допуске партий к выборам исключительно на основе формальных критериев, указанных в Законе о партиях. В ее компетенцию не входит рассмотрение программы, других документов и деятельности партии на ее соответствие конституции.

Поэтому Тиль отклонил критику социал-демократов на допуск к выборам правоэкстремистской партии "Третий путь". Кроме нее, в выборах смогут принять участие Пиратская партия, Марксистско-ленинская партия Германии, "Партия за изменения, вегетарианцы и веганы", "Европейская партия любви", "Садовая партия", партия "Прочие".

Всего в выборах в Бундестаг, намеченных на 26 сентября, примут участие 53 партии. Партии, имеющие депутатов в одном из земельных парламентов или Бундестаге, не нуждается в допуске. Это Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП), Левая партия, "Союз-90"/"зеленые", "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также "Свободные избиратели" и "Объединенные гражданские движения Бранденбурга/Свободные избиратели".

В конце мая Бундестаг пошел на встречу малым партиям и снизил необходимое число подписей для одного кандидата с 200 до 50.