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На выборах в США досрочно проголосовали более 22 млн человек

Вашингтон, Пятница 16 октября 2020 21:24
На выборах в США досрочно проголосовали более 22 млн человек
Фото: бюллетень (flickr.com/ingmar)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 22 млн человек. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.

Соответствующие подсчеты, опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

По данным портала, в США досрочно проголосовали уже 22,138 млн человек по сравнению с 14,208 млн гражданами 14 октября.

По числу избирателей досрочно отдавших свой голос на выборах, лидирует Техас. Там проголосовали уже 2,44 млн американцев. Следом идут штаты Калифорния (2,382 млн), Флорида (2,274 млн) и Мичиган (1,3 млн).

В Нью-Джерси и Миннесоте сделали свой выбор более 1,293 млн и 911 тысяч американцев соответственно.

Отметим, на выборах 3 ноября будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Напомним, ранее комиссия по президентским дебатам США приняла решение об отмене второго раунда теледебатов президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Мероприятие было намечено на четверг, 15 октября.

Кроме того, что для Украины более прогнозируемым вариантом будет победа на выборах Джо Байдена, поскольку Дональд Трамп может ассоциировать украинское государство с негативом из-за истории с импичментом.

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