На виборах у США достроково проголосували більше 22 млн осіб

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У Сполучених Штатах на майбутніх виборах достроково проголосували більше ніж 22 млн осіб. Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада.

Відповідні підрахунки, опубліковані на порталі United States Elections Project, створений професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

За даними порталу, у США достроково проголосували вже 22,138 млн осіб у порівнянні з 14,208 млн громадянами 14 жовтня.

За кількістю виборців достроково віддали свій голос на виборах, лідирує Техас. Там проголосували вже 2,44 млн американців. Слідом йдуть штати Каліфорнія (2,382 млн), Флорида (2,274 млн) і Мічиган (1,3 млн).

В Нью-Джерсі і Міннесоті зробили свій вибір більше ніж 1,293 млн і 911 тисяч американців відповідно.

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віце-президент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Нагадаємо, раніше комісія з президентських дебатів США ухвалила рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Захід було заплановано на четвер, 15 жовтня.

Крім того, що для України більш прогнозованим варіантом буде перемога на виборах Джо Байдена, оскільки Дональд Трамп може асоціювати українська держава з негативом через історію з імпічментом.