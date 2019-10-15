На выборах в Сейм Польши победу получила партия Качиньского

Правящая с 2015 года национал-консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского получила больше всего мандатов в Сейме по результатам парламентских выборов. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия Польши (ГИК).

В нижней палате парламента Польши у этой партии будет из 460 мандатов чуть меньше половины - 235. Это позволит партии самостоятельно принимать решения без необходимости вступления в коалиции. Однако, преимущество в Сенате (верхней палате) партия ПиС все же потряла.

За партию Качиньского проголосовали более 8 млн поляков. Всего участие в выборах взяли более 18,6 миллионов граждан страны, что состоавляет явку избирателей в 61,74%.

В Сенате, который состоит из 100 кресел, большинство получают представители оппозиции и беспартийные кандидаты. У ПиС в Сенате будет 48 кресел проив 61 в прошлой каденции.

Сенат занимается утверждением принятых в Сейме законов и может отправлять их на доработку или вносить поправки в законы, предложенные нижней палатой, которая в свою очередь может их отклонить большинством голосов. Сенаторы также могут самостоятельно выступать с законодательными инициативами.

Напомним, на выборах в парламент Польши воскресенье, 13 октября, предполагалась возможная явка 30 млн граждан.