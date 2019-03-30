ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президентом Словакии может стать правозащитница

Новости » Политика    30.03.2019 - 10:06
Президентом Словакии может стать правозащитница
Фото: Зузана Чапутова (RFRL)

30 марта в Словакии проходит второй тур президентских выборов

Президентом Словакии в ходе второго тура президентских выборов, которые проходят сегодня, 30 марта, может стать либеральная правозащитница Зузана Чапутова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отметим, 30 марта в Словакии проходит второй тур президентских выборов. После первого тура, состоявшегося две недели назад, словакам предстоит решить, кто из пары кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, достоин занять пост главы государства: леволиберальная гражданская активистка Зузана Чапутова или беспартийный Марош Шефчович, занимающий пост замглавы Еврокомиссии и поддерживаемый правящей партией "Направление - социальная демократия".

Президент в Словакии выполняет в основном представительские функции. И все же предстоящие выборы воспринимаются многими словаками как решающие в контексте общественной дискуссии о том, каким должно быть государство - правовым или находящимся под влиянием мафии.

По данным социологических опросов, рейтинг 45-летней Зузаны Чапутовой значительно выше, чем у ее соперника - она может набрать более 60% голосов. Чапутова работает адвокатом, представляет внепарламентскую  партию "Прогрессивная Словакия", и в большой политике она новичок.  Ее противник во втором туре, 52-летний профессиональный дипломат Марош Шефкович, пока чуть-чуть не добирает до 40%. Если эти показатели не изменятся, то впервые в истории словацких президентских выборов кандидат одержит победу с преимуществом более чем в 20%.

Напомним, в Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

30 октября прошлого года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

Кроме того, в мае прошлого года адвокат семьи убитого журналиста-расследователя Яна Кучака Даниэль Липсик обвинил словацкую полицию в уничтожении улик на месте убийства. 

29 марта 2019 года заместитель генерального прокурора Словакии Питер Суфлярский ушел в отставку из-за информации о его контактах с главным подозреваемым в убийстве журналиста Яна Кучака.

Выборы в Украине: как проходит день тишины перед голосованием за президента Генпрокурор США рассказал, когда выпустит копию доклада Мюллера
Выборы 2019 Выборы в Украине: как проходит день тишины перед голосованием за президента Рейтинги кандидатов
Новости Украины Словакиявыборыжурналистыпреступленияправозащитники
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь