На выборах в парламент Нидерландов в четвертый раз побеждает партия премьера Рютте

Так, партия Рютте набирает 23 процента голосов избирателей, что дает ей около 35 мест в нижней палате. Таким образом, Рютте, который с 2010 года на посту премьера, может в четвертый раз возглавить правительство.

Неожиданным на выборах стал результат "Демократов 66", которые до сих пор входили вместе с партией Рютте к правящей коалиции. Согласно прогнозам, у этой политсилы будет 27 мандатов в парламенте и вторая по величине фракция. "Демократы 66" потеснили со второго места правопопулистскую "Партию свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса.

Всего в парламент войдут представители 17 политических сил. Ожидается, что переговоры по формированию правительственной коалиции будут длительными и сложными.

Парламентские выборы в Нидерландах продолжались с понедельника и происходили при соблюдении жестких противоэпидемических норм.