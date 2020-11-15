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На выборах в Молдове рекордная явка диаспоры и приднестровцев

Автор: РБК-Украина

Во втором туре выборов президента Молдовы наблюдается рекордная явка диаспоры и приднестровцев. До закрытия участков еще несколько часов, а явка уже превысила цифры первого тура.

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Об этом сообщает местное издание newsmaker.md.

Сообщается, что за рубежом проголосовали 150 тысяч граждан Молдовы. Почти половина из них - молодые люди 26-40 лет. Женщин чуть больше, чем мужчин. Также сообщается, что диаспора активна, как никогда. В целом в первом туре за рубежом проголосовали более 149 тысяч человек.

Сейчас длинные очереди наблюдаются на избирательных участках в Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Румынии, Российской Федерации, Португалии, Испании, Нидерландах, Турции, Великобритании и Израиле. Центральная избирательная комиссия отмечает, что некоторых участках за рубежом заканчиваются бюллетени.

Кроме того, к полудню явка граждан Молдовы из Приднестровья во втором туре превысила уровень первого тура. В частности, в первом туре за весь день проголосовали чуть больше 14 тысяч приднестровцев. Сейчас число уже перевалило за 15 тысяч.

Напомним, сегодня в Молдове проходит второй тур выборов президента. На этот пост претендуют действующий лидер Игорь Додон и бывший премьер Майя Санду.

Ранее также сообщалось, что на пунктах пропуска между непризнанным Приднестровьем и Молдовой произошли стычки, поскольку избирателей организованно подвозят на участки.

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