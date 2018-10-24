На выборах мэра Варшавы победил кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский

Фото: Рафал Тшасковский (facebook.com/PolskieRadioUA/)

Тшасковский получил 56,67% голосов, одержав победу в первом туре

На выборах мэра Варшавы (Польша) выиграл кандидат оппозиционной Гражданской коалиции Рафал Тшасковский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, по данным Государственной избирательной комиссии Польши, Тшасковский получил 56,67% голосов, одержав победу в первом туре. На втором месте, по официальным результатам, кандидат от Объединенной правой силы Патрик Яки, его поддержали 28,53% избирателей.

Кроме того, сообщается, что Гражданская коалиция, представителем которой является новоизбранный мэр Варшавы, получила больше всего мест на выборах в городской совет Варшавы - 40 мандатов (43,96%), на втором месте - Право и справедливость - 19 мандатов (25,51%), один мандат получил кандидат от Союза демократической левых сил Левые вместе.

"Избирательная явка в столице Польши составила 66,8%", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября текущего года в Варшаве (Польша) около 20 тысяч человек приняли участие в манифестации с требованием немедленно повысить зарплату работникам бюджетной сферы.