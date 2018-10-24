На виборах мера Варшави виграв кандидат від опозиції Рафал Тшасковський

Фото: Рафал Тшасковський (facebook.com/PolskieRadioUA/)

Тшасковський отримав 56,67% голосів, здобувши перемогу у першому турі

На виборах мера Варшави (Польща) виграв кандидат опозиційної Громадянської коаліції Рафал Тшасковський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, за даними Державної виборчої комісії Польщі, Тшасковський отримав 56,67% голосів, здобувши перемогу у першому турі. На другому місці, за офіційними результатами, кандидат від Об’єднаної правиці Патрик Які, його підтримали 28,53% виборців.

Крім того, повідомляється, що Громадянська коаліція, представником якої є новообраний мер Варшави, отримала найбільше місць на виборах до міської ради Варшави - 40 мандатів (43,96%), на другому місці - Право і справедливість - 19 мандатів (25,51%), один мандат отримав кандидат від Союзу демократичної лівиці Лівиця разом.

"Виборча явка у столиці Польщі склала 66,8%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у кінці вересня поточного року у Варшаві (Польща) близько 20 тисяч осіб взяли участь у маніфестації з вимогою негайно підвищити зарплату працівникам бюджетної сфери.