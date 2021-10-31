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На выборах мэра Липовца лидирует Авраменко, - "Евросолидарность"

Автор: Артем Горовенко

На выборах Липовецкого городского головы Винницкой области по результатам параллельного подсчета голосов на трети участков лидирует кандидат от "Европейской солидарности" Василий Авраменко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно подсчету 34,29% бюллетеней, он набирает 18,6% голосов.

Как известно, выборы были назначены на 31 октября 2021 года в связи с прекращением полномочий Липовецкого городского головы Николая Грушко.

22 декабря 2020 года Липовецкий городской голова Грушко сложил полномочия и отказался от должности главы города.

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