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На выборах мэра Липовца лидирует Авраменко, - "Евросолидарность"

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Винницкая область, Воскресенье 31 октября 2021 22:32
На выборах мэра Липовца лидирует Авраменко, - "Евросолидарность" Фото: Василий Авраменко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

На выборах Липовецкого городского головы Винницкой области по результатам параллельного подсчета голосов на трети участков лидирует кандидат от "Европейской солидарности" Василий Авраменко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно подсчету 34,29% бюллетеней, он набирает 18,6% голосов.

Как известно, выборы были назначены на 31 октября 2021 года в связи с прекращением полномочий Липовецкого городского головы Николая Грушко.

22 декабря 2020 года Липовецкий городской голова Грушко сложил полномочия и отказался от должности главы города.

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