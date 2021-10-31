На виборах мера Липовця лідирує Авраменко, - "Євросолідарність"

На виборах Липовецького міського голови на Вінниччині за результатами паралельного підрахунку голосів на третині дільниць лідирує кандидат від "Європейської солідарності" Василь Авраменко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За підрахунком 34,29% бюлетенів він набирає 18,6% голосів.

Як відомо, вибори було призначено на 31 жовтня 2021 року у зв’язку з припиненням повноважень Липовецького міського голови Миколи Грушка.

22 грудня 2020 року Липовецький міський голова Микола Грушко склав повноваження і відмовився від посади очільника міста.