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На виборах мера Липовця лідирує Авраменко, - "Євросолідарність"

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Вінницька область, Неділя 31 жовтня 2021 22:32
На виборах мера Липовця лідирує Авраменко, - "Євросолідарність" Фото: Василь Авраменко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

На виборах Липовецького міського голови на Вінниччині за результатами паралельного підрахунку голосів на третині дільниць лідирує кандидат від "Європейської солідарності" Василь Авраменко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За підрахунком 34,29% бюлетенів він набирає 18,6% голосів.

Як відомо, вибори було призначено на 31 жовтня 2021 року у зв’язку з припиненням повноважень Липовецького міського голови Миколи Грушка.

22 грудня 2020 року Липовецький міський голова Микола Грушко склав повноваження і відмовився від посади очільника міста.

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Європейська солідарність Вибори
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