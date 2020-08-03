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На выборах в Киевсовет лидирует "Европейская солидарность", - опрос

Киев, Понедельник 03 августа 2020 12:29
На выборах в Киевсовет лидирует "Европейская солидарность", - опрос
Фото: избирательный участок (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Показатели президентской партии "Слуга народа" продолжают снижаться

На выборах в Киевсовет лидирует партия "Европейская солидарность". Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за партию Порошенко проголосовали бы 19,8% тех, кто намерен голосовать и определился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенные 26-27 июля

Как показывает динамика электоральной поддержки, с декабря 2019 года "Европейская солидарность" в Киеве нарастила поддержку более, чем вдвое.

На выборах в Киевсовет лидирует &quot;Европейская солидарность&quot;, - опрос

Показатели президентской партии "Слуга народа" продолжают снижаться, за нее в Киевсовет готовы проголосовать 19,3% опрошенных. С декабря 2019 года партия Зеленского в Киеве потеряла более 10% голосов.

Партию "УДАР" готовы поддержать 17,1% тех, кто намерен голосовать и определился. "Оппозиционную платформу - За життя" - 8%, ВО "Батькивщину" - 5,7%, "Партию Шария" - 5%, "Голос" - 4,6%.

Аудитория исследования - жители города Киева от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщалось ранее, партия "Европейская солидарность" также является лидером электоральных предпочтений киевлян на парламентских выборах.

Кроме того, партия Порошенко лидирует в социологических опросах во Львовской области.

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Новости Украины КиевсоветВыборы в КиевеЕвропейская солидарность
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