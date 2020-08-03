На виборах до Київради лідирує "Європейська солідарність", - опитування

Фото: виборча дільниця (РБК-Україна)

Показники президентської партії "Слуга народу" продовжують знижуватися

На виборах до Київради лідирує партія "Європейська солідарність". Якби вибори відбулися найближчим часом, за партію Порошенка проголосували б 19,8% тих, хто має намір голосувати й визначився.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведені 26–27 липня

Як показує динаміка електоральної підтримки, з грудня 2019 року "Європейська солідарність" у Києві наростила підтримку більш ніж удвічі.

Показники президентської партії "Слуга народу" продовжують знижуватися, за неї у Київраду готові проголосувати 19,3% опитаних. З грудня 2019 року партія Зеленського у Києві втратила понад 10% голосів.

Партію "УДАР" готові підтримати 17,1% тих, хто має намір голосувати й визначився. "Опозиційна платформа - За життя" - 8%, ВО "Батьківщина" - 5,7%, "Партія Шарія" - 5%, "Голос" - 4,6%.

Аудиторія дослідження - мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Як повідомлялось раніше, партія "Європейська солідарність" також є лідером електоральних уподобань киян на парламентських виборах.

Крім того, партія Порошенка лідирує в соціологічних опитуваннях у Львівській області.