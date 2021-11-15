Выбираем домашний кинотеатр на Черную пятницу: что нужно знать

Черная пятница с 22 ноября 2021 года – это ожидаемое событие для желающих приобрести качественную технику по доступной цене. Покупателей ждут невероятные скидки и крутые предложения. Это подходящая возможность выбрать дорогую технику и электронику, например домашний кинотеатр. Перед этим стоит учесть ряд критериев.

Основные элементы набора

Комплект домашнего кинотеатра включает многофункциональную технику, передающую на экран видеоизображение, и звуковые колонки с усилительными устройствами. При выборе следует учитывать такие факторы:

площадь комнаты, в которой устанавливается аппаратура;

дизайн помещения;

требуемый уровень звука;

диагональ монитора;

бюджет.

Описанные пункты тесно взаимосвязаны. Если комната небольшая, нет особого смысла приобретать сложную акустическую систему, полный эффект от которой можно ощутить лишь в крупногабаритных помещениях. Это же касается диагонали монитора.

Требования к экрану

Важный параметр – размер телевизора. Несколько лет назад считалось, что для комфортного просмотра достаточно устройства от 20 дюймов. Сейчас некоторые производители выпускают дисплеи от 49 дюймов. Учитывайте расстояние до монитора и высоту размещения. Если слишком большой экран установлен в маленькой комнате, придется часто переводить взгляд, что снизит удовольствие от просмотра.

Внимательно отнеситесь к выбору матрицы. Большой популярностью пользуются такие технологии:

QLED. Используется светодиодная подсветка на квантовых точках. Экономно расходует энергию в сравнении с аналогами. Показатели контрастности и яркости выше, чем у устройств других изготовителей.

LCD. Изображение формируется из разного количества однотонных или цветных точек, а также источника света. Оттенок определяется интенсивностью свечения ячеек. Технология популярна, ее используют многие производители.

IPS. Кристаллы расположены в одной плоскости, что обеспечивает широкий угол обзора. Активно применяется для домашнего просмотра. Показатели цвета и контрастности незначительно уступают технологии QLED.

Разрешение должно быть как можно выше, ведь от этого зависит детализация картинки.

Акустика – решающий фактор

При помощи системы отображается атмосфера происходящего на экране. Звучание передается на отдельные каналы. Их количество варьируется от 2 до 9. Виды акустики: